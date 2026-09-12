（济南／深圳综合讯）中国手机品牌荣耀被指因开屏广告，让一名心梗患者错过最佳抢救时间。这令饱受诟病的开屏广告再次成为舆论焦点。

综合新黄河客户端、《南方都市报》等报道，家住山东济南的张姓男子星期四（9月10日）晚在社媒发文称，他的母亲上月30日凌晨突发心梗，父亲用荣耀手机拨打120急救电话，却在滑动屏幕时点出“魔法画报”应用。

张姓男子称，“魔法画报”页面难以退出，父亲又患过脑梗、操作不便，“退出按钮连年轻人都要愣很久才能找到”，影响到紧急呼救，母亲错过心梗急救的“黄金4分钟”不幸离世。此后他多次致电荣耀客服，提出道歉、下架功能以及赔偿等诉求，均未获受理。

事件迅速引发网民声讨“魔法画报”应用。不少荣耀手机用户反映，解锁手机时容易误触这个手机壁纸应用，且进入界面后很难退出，对不熟悉智能手机操作的老年用户尤其不友好。

不过，张姓男子星期五（11日）与荣耀沟通后发帖澄清，称事件与荣耀手机无关。

他说，父亲事发时曾使用荣耀手机正常拨出求救电话。自己此前因家庭突发变故、情绪激动，对情况产生误解。目前，他的小红书账号“江顬”页面，只留下这条澄清贴，此前的控诉贴文不可见。

荣耀回应声明称，对当事人母亲的去世表示哀悼，但指他发帖与事实不符，对荣耀造成品牌伤害，但考虑到当事人遭遇，“出于人道主义关怀”，荣耀将“不予追究”。

但事态反转引发外界新一轮质疑。有网民认为荣耀的回应不仅傲慢，也没解决“魔法画报”易误触和退出难的问题。

荣耀在2011年作为中国科技巨头华为旗下子品牌推出，2013年底开始独立运作，2020年被华为剥离出售。

这并非开屏广告首次在中国引发争议。今年6月，一名汽车博主称，自己驾车时通过语音打开导航应用，车辆轻微颠簸却触发开屏广告的“摇一摇”跳转，导航界面跳到电商平台，车主因分心处理险些追尾。

事件发生后，高德地图、百度地图等多款导航软件一度减少或取消相关广告。

9月初，深圳一名女子拨打火警电话后按要求上传火情视频，也因手机浏览器弹出开屏广告而耽搁操作。红网随后发表评论指出，紧急服务通道不容商业劫持。