中国电商巨头京东旗下全资子公司达达同意支付50万美元（63万新元），与美国证券交易委员会（SEC）就虚增营收达成和解。

据彭博社报道，美国证券交易委员会星期五（9月11日）在停止令中说，总部位于上海的即时零售与配送平台达达涉嫌在2022年10月至2023年9月期间，虚构部分在线广告和营销交易，虚增净营收以及运营和支持成本逾1亿6000万美元。

达达同意支付上述罚金，但未承认美国证券交易委员会的指控。

达达曾于2024年1月披露，正调查一些可能影响公司2023年头三个季度在线广告和营销服务收入的“可疑行为”。公司当时估计，可能虚增了数百万美元营收。达达当时的股价受消息影响暴跌了46%。

美国证券交易委员会星期五说，上述交易涉及几乎相同的付款和资金支出，缺乏实质内容，或没有业务记录支持。委员会称，这些交易帮助达达在2023财年第二季度和第三季度分别虚增净营收8%和9%。

京东在2025年6月将达达私有化，后者由此成为京东的全资子公司。

美国证券交易委员会说，在评估如何达成和解协议时，委员会考虑了达达对调查人员的配合以及其为解决内部问题所采取的措施。