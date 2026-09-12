中国国家主席习近平在新德里与印度总理莫迪会面时说，中印是合作伙伴，要以合利共赢理念相互成就，致力于维护边境地区和平安宁。

据中国央视新闻客户端报道，习近平当地时间星期六（9月12日）下午在印度新德里出席金砖国家领导人第十八次会晤期间会见莫迪。两国领导人坦诚深入交换意见，就中印要做伙伴达成重要共识。

习近平指出，中方始终从战略高度和长远角度看待和发展中印关系。他近两年同莫迪两次会晤，引领中印关系从“再出发”实现“再提升”。两国机制性交往逐步恢复，合作清单不断拉长，双边贸易额再创新高。

他说，中印两国国情不同，完全可以取长补短、相互支持、彼此成就、共同发展。面对变乱交织的国际形势，中国和印度作为世界上人口最多的两个国家和全球南方重要成员，要以人类前途为怀、以人民福祉为念，携手推动“大金砖合作”高质量发展，为促进世界和平稳定和发展繁荣提供更多正能量。

习近平就推动中印关系行稳致远谈了四点看法。

第一，以客观理性的战略认知校准方向。中印两国是合作伙伴而不是对手，互为发展机遇而不是威胁。这是基于两国所处发展阶段和国际环境作出的战略判断，符合两国和两国人民共同利益。

第二，以合作共赢理念相互成就。双方应聚焦发展这个最大公约数，加强友好交往和互利合作。拓展人文、直航等合作，有效改善两国关系民意基础。平衡解决彼此经贸关切，推动两国经贸关系健康稳定发展。

第三，以互尊互谅的政治智慧排除干扰。致力于双边关系和边界问题双轨并进、相互促进，维护边境地区和平安宁。

第四，以开放包容的多边协作兼济天下。相互支持彼此担任金砖主席国，加强在联合国、上海合作组织、二十国集团（G20）等多边框架内协作，同舟共济应对全球性挑战，旗帜鲜明捍卫国际公平正义。

这是习近平自2019年以来首次访问印度，出席在新德里举行的金砖国家领导人会晤。

据法新社报道，印度外交部在会晤后发表声明称，“两位领导人均表示将致力于推动边境问题达成公平、合理且相互可接受的解决方案。

声明指，莫迪“强调双方必须尊守边境相关议题的现有协议和共识”。