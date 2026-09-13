中国多地去年以来更换省级党委秘书长，近期更新步伐加快，不到两个月内有五人接任省级“大秘”。在这段期间履新的13人中，有三人出身电力系统。

受访学者指出，更多有管理电力国企背景的干部被提拔到省级“大管家”这一关键岗位，可能反映目前中共高层对能源安全的重视。

最新这轮省级中共党委秘书长的人事调整始于今年6月。1970年出生的陕西省副省长李钧最先在6月5日，官宣晋升中共陕西省委常委，三天后在咸阳市一场检查煤矿安全生产专题会上，首度以省委秘书长新身份亮相。李钧早年在金融系统工作超过30年，期间曾筹备中国农业发展银行雄安分行。

之后，另有四名副省长、政府副主席原地晋升省区中共党委常委，并兼任党委秘书长，包括河南副省长李涛（出身国资系统）、江苏副省长陈忠伟（出身煤矿系统）、湖南副省长王俊寿（出身金融系统）。

中国各地大幅加快更新领导班子步伐，多省区更换更换中共党委秘书长。左起是新任陕西省委秘书长李钧、新任河南省委秘书长李涛、新任江苏省委秘书长陈忠伟，以及新任湖南省委秘书长王俊寿。（互联网）

最新履新的是早年在电力系统任职多年的宁夏回族自治区政府副主席褚伟。他7月31日陪同中共宁夏党委书记李邑飞，走访慰问驻宁解放军和武警部队，并首次以宁夏党委常委、秘书长新身份公开亮相。

今年56岁的褚伟历任宁夏大坝发电厂总工程师，并在宁夏发电集团工作多年，2013年升任集团总经理，2017年再升集团董事长，2021年由企转政。

去年共有五人履新省级党委秘书长，其中也有两人出身电力系统，包括曾在中国华能集团多个岗位任职、担任过中国大唐集团副总经理的湖北省委秘书长彭勇，以及曾任职中国电建集团的云南省委秘书长王正英。

此外，同样出身电力系统的广东副省长、中共佛山市委书记唐屹峰，7月31日也履新广东省委常委，不排除兼任省委秘书长，填补目前广东省委中唯一的空缺。

今年53岁的唐屹峰是高级工程师，曾任中国国家电网江苏省电力董事长、南方电网副总经理。

北京师范大学政府管理研究院教授唐任伍接受《联合早报》采访时指出，美国总统特朗普去年初重返白宫后持续与伊朗交恶，双方冲突今年升级，霍尔木兹海峡通航受阻对全球能源安全构成威胁。

他认为，中共高层提拔更多电力国企前高管至副省级关键岗位，相信有强化能源安全的考虑。

台湾政治大学政治系、东亚研究所特聘教授寇健文受访时指出，出身化工系的中共政治局前委员陈希，2013年进入中央组织部任副部长（正部长级），主持常务工作，2017年进入政治局升任中组部部长，10年期间奠定了选拔干部的方向和标准。

他说：“策略上就是要从国企把表现不错的干部拉到党政部门工作。在副部级层面，干部选拔其实是非常多元的，包括来自汽车、电力、航空、军工，甚至粮食产业的都有。”

寇健文分析，在不同的形势环境下，中国高层要发展的重点产业不同，重点吸引的国企专才类别也会改变，这也能解释为何有大批出身国企军工系统的高官，在2022年中共二十大上进入政治局。“五年甚至更久以后，说不定有AI、机器人专长的干部可能会出来。”

学者：一把手和大秘“一荣俱荣一损俱损”

截至目前，“70后”省级党委秘书长已增至11人。担任湖北省委秘书长一年半的彭勇8月下旬履新襄阳市委书记后，目前仍有六省市（重庆、河北、广东、海南、贵州、湖北）的省级党委秘书长空缺待填。

在现任25名省级党委秘书长中，最年轻的是上海市委书记陈吉宁的大秘华源，生于1974年，他于去年4月由上海市副市长转任。北京市委书记尹力的大秘赵磊生于1972年，目前是第三年轻，2022年6月从北京市通州区委书记晋升市委常委，隔月兼任市委秘书长。

中共省级党委秘书长，负责省委机关日常工作，并主持省委办公厅工作，统筹综合协调、政令畅通、文秘机要、督促检查及后勤保障等核心日常运转工作。

他们身处枢纽岗位，与“一把手”在工作上有密切交集。目前中共政治局中，国务院总理李强、副总理丁薛祥、中纪委书记李希、副总理刘国中等都曾担任省级党委秘书长。

25名现任省级中共党委秘书长中，最年轻的是上海市委秘书长华源（左）；北京市委秘书长赵磊是第三年轻。（互联网）

唐任伍分析，省级大管家扮演“上传下达”“中枢门面”等关键角色，与“一把手”密切接触，全省各地的信息也都会先经过其手。“（他们）了解整个省区市的全面情况。这个岗位很重要，所以一般省里的秘书长都是常委。”

寇健文则说：“省委秘书长和省委书记关系非常密切，一荣俱荣一损俱损。如果你的领导上去了就有机会上去，如果你的领导跌下去，仕途也很容易被卡住，这是两面性……关键还是你跟的那个省委书记后来仕途发展如何。”

寇健文观察，在省级中共党委中，尽管秘书长的职务含金量，大于位阶更高的专职副书记，但晋升速度偏慢，很少直接被提拔为省长。“（他们）还一定要有其他省部级职务的历练，才有机会变成正部级干部。”

袁家军两大秘出任重庆市长、常务副市长

另一方面，重庆市政府新领导层7月底成形，市长陈新武、常务副市长刘尚进，曾先后担任重庆市委书记袁家军的大秘。

重庆市政府新领导层7月底成形，市长陈新武（左）、常务副市长刘尚进（右），曾先后担任重庆市委书记袁家军（不在图中）的大秘。（互联网）

唐任伍和寇健文都认为，陈新武原地晋升重庆市长是个特例，可能与重庆政坛今年动荡不断有关。唐任伍说：“目前重庆需要稳定，选拔的人很关键。这两项人事安排表明他们（陈新武、刘尚进）工作能力出众，同时‘一把手’对他们的为人政绩也比较了解。”