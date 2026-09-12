（新德里综合讯）中国国家主席习近平时隔七年访问印度，与印度总理莫迪举行会晤。在导致两国关系一度冰封的边界问题上，习近平提出以互尊互谅的政治智慧排除干扰，维护边境地区和平安宁。

受访学者认为，此次中印领导人会面是两国关系持续改善的一个进程，但双方关系仍需长时间慢慢修复。

中印元首星期六（9月12日）在印度新德里举行的金砖国家领导人第18次会晤期间进行会谈。中方新闻稿形容：“两国领导人坦诚深入交换意见，就中印要做伙伴达成重要共识。”印方新闻稿则指两国元首重申，应从战略高度和长远角度看待两国关系，不应让分歧演变为争端。

习近平指出，两国机制性交往近两年逐步恢复，合作清单不断拉长，双边贸易额再创新高，“这一局面来之不易，值得珍惜”。

针对推动中印关系“行稳致远”，习近平提出要以客观理性的战略认知校准方向，中印两国是合作伙伴而不是对手，互为发展机遇而不是威胁；加强友好交往和互利合作，拓展人文、直航等合作，有效改善两国关系民意基础，平衡解决彼此经贸关切；共同应对全球性挑战、捍卫国际公平正义。

他特别提到，要以互尊互谅的政治智慧排除干扰，致力于双边关系和边界问题双轨并进、相互促进，维护边境地区和平安宁。

根据印方新闻稿，莫迪强调，边境地区和平与安宁仍是印中关系持续发展的重要基础。两国元首同意以公平、合理且双方都能接受的方式解决边界问题；进一步促进文化交流、商业联系以及两国间人员往来，解决彼此关切的问题，包括结构性贸易失衡和供应链问题，并促进实质且可预测的市场准入。

中印关系在2020年边境冲突后陷入低谷，经过约四年军事对峙和外交僵局，2024年下半年开始回暖。过去两年，双方逐步恢复高层交往以及针对边境问题展开沟通。

但彭博社报道指出，中印之间仍存在诸多紧张因素。印度担忧关键机械和原材料实施出口管制，也对中国在印度周边地区日益活跃感到不安，尤其是北京与新德里的宿敌巴基斯坦不断深化防务关系。北京则一直对印度在科技、贸易和国防等领域与美国加强协作保持警惕。

英国皇家国际事务研究所南亚高级研究员巴杰帕伊称，习近平此次访印有建立互信的重要意义，但只要边境争端等根本性矛盾依然存在，“双方关系就只能是战术性缓和，而非战略性重置”。

复旦大学国际问题研究院副院长、南亚研究中心副主任林民旺接受《联合早报》采访时也说，中印关系历经几十年来最大一段低谷后，“还有很大的工作要做”。

林民旺认为，印度和美国关系出现问题后开始调整对华策略，“但如果跟美国关系稍微有点改善，又会对改善跟中国关系意愿下降……（中印关系）要真正好起来其实是比较难的”。

他举例，中国和印度的民意对改善两国关系的意愿都不是很强，“所以需要比较长的时间，做一些最基本的工作”。

习近平星期六下午也在金砖领导人峰会上发表讲话。他呼吁金砖国家做维护和平稳定的先锋，建设性参与解决热点问题，并指中国愿同金砖成员一道“为实现中东海湾地区和平安宁发挥应有作用”。

习近平还提到，金砖国家要做改革完善全球治理的先锋，维护联合国权威，反对“退群毁约”和另起炉灶，反对滥施关税，抵制一切形式的保护主义措施。

中国明年将接任金砖主席国，主办金砖国家领导人第19次会晤。