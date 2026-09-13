第83届威尼斯国际电影节在意大利威尼斯利多岛闭幕。中国VR短片《鸽环》获“威尼斯沉浸大奖”。

据新华社报道，星期六（9月12日）晚的闭幕式上，最佳影片金狮奖被授予丹麦导演梅·图基的《陌生女人》；评审团大奖被授予韩国导演李沧东的《可能的爱情》；最佳导演奖被授予伊利亚·赫尔扎诺夫斯基，他执导了影片《列夫·兰道》；最佳女演员奖被授予参演《陌生女人》的玛蒂尔德·阿塞尔；最佳男演员奖被授予出演《野马九号》的约翰·马尔科维奇。

值得一提的是，评审团特别奖被授予以色列纪录片《NAZA》。这部纪录片通过采访以色列情报官员和士兵，揭露以色列在加沙地带实施“工业化屠杀”。该片10日放映结束后收获现场观众长达25分钟起立鼓掌。

中国VR短片《鸽环》获得“威尼斯沉浸单元”最高奖项“威尼斯沉浸大奖”。该片由张妤琦、陶世欣执导，以祖孙共同寻找遗失鸽环的经历为线索，讲述中国普通家庭中的记忆与亲情。

本届威尼斯国际电影节于9月2日开幕，共设主竞赛、地平线、威尼斯沉浸等多个单元。