中共二十一大前多地进行人事调整，辽宁阜新市委书记马珊珊上任不到一年，便转任沈阳市委副书记。

中国“指尖新闻沈阳晚报”微信公众号报道，辽宁省委决定，马珊珊任沈阳市委委员、常委、副书记，免去吕志成的沈阳市委副书记、常委、委员职务。沈阳市委决定，马珊珊任沈阳市政府党组书记，免去吕志成的沈阳市政府党组书记职务。

公开资料显示，马珊珊今年47岁，2001年从西北农林科技大学毕业后，曾任天津市津南区科委信息科科员，津南区八里台镇政府镇长助理，八里台镇政府科技副镇长，津南区北闸口镇党委副书记、镇长、党委书记、人大主席。

马珊珊也担任过天津市津南区委常委、统战部部长，2017年9月起任天津市武清区委常委、区纪委书记。她在2020年6月履新天津市审计局党组书记、局长。

马珊珊2022年7月任天津市南开区委书记，2025年10月跨省份调任辽宁阜新市委书记。

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同样位于辽宁的副省级市大连也出现人事调整。中共辽宁省委副书记、常委和大连市委书记熊茂平被免职，官方未提及免职后去向。大连市长李强则接任大连市委书记。