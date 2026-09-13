中国知名电视节目主持人敬一丹星期天（9月13日）去世，享年71岁。

敬一丹的女儿王尔晴星期天在母亲的微信公众号发布讣告，称敬一丹今年6月在家乡哈尔滨突发急性脑出血，病情重，后转回北京住院治疗。

王尔晴说：“两地医护救治及时，专业用心，陪伴家属渡过艰难时光。在此感谢每一位参与其中的医护人员。”

王尔晴也写道：“从夏至到白露，过去近三个月的时间里，我妈妈得到了很多祝福和关切。作为家人，我们也收到了四面八方的问询和关心。在此感谢每一位给予我们希望与力量的朋友！”

综合中国新闻网和《北京日报》报道，敬一丹1955年生于黑龙江省哈尔滨市，1976年考入北京广播学院（今中国传媒大学）播音主持专业。

敬一丹1988年入职中央电视台，先后主持《经济半小时》《一丹话题》《焦点访谈》《东方时空》《直播中国》《新闻调查》《感动中国》等节目，作为总主持人参与了香港回归、澳门回归等重大事件的直播，三次获得全国节目主持人金话筒奖。

《北京日报》发文说，敬一丹的主持生涯，是与中国电视新闻的黄金时代紧密相连的一段传奇。她不仅是家喻户晓的“央视面孔”，更以其独特的风格，在观众心中树立了一座温和而坚定的丰碑。文章也说：“在观众心中，她始终是那个真诚、温暖、可信赖的‘敬大姐’。”