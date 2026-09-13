消息人士星期六（9月12日）称，中国大陆告诉美国，如果美国批准任何新对台军售，中国大陆计划取消定于本月举行的习特会。

日本共同社引述多位熟悉中美双边关系的消息人士报道这项消息。消息人士称，中国大陆为国家主席习近平访美做准备的同时，也重申了台湾问题是双边关系中的红线立场。

中国大陆方面曾多次强调，台湾问题是中美关系不可逾越的红线。习近平今年5月与美国总统特朗普会晤时强调，台湾问题是中美关系中最重要的问题。

习近平当时说，处理好了，两国关系就能保持总体稳定。处理不好，两国就会碰撞甚至冲突，将整个中美关系推向十分危险的境地。

此外，特朗普当时在电视访问中说，对台军售可能成为他与中国大陆打交道时一张很好的谈判筹码。这番言论引起了外界针对美国长期以来向在亚洲的盟友所作出的安全承诺提出质疑。

共同社也报道，由于中国是伊朗的主要经济伙伴，美伊冲突也可能成为习特会的主要议题之一。

报道称，随着美伊冲突久拖不决，美国已施压要求中国不要与伊朗有业务往来。不过，其中一名消息人士称：“中国已展现合作态度，并未阻碍与美国之间的对话。”

消息人士也说，关于人工智能安全课题的对话框架，也可能成为首要议题。