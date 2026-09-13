中国山西蒲县一对夫妻推着人力车经过一条马路时，遭公职人员开车撞死。事故认定书指夫妻俩承担事故次要责任，儿子为此申请复核，警方也启动复核程序。

据“长安街知事”微信公众号报道，山西省临汾市蒲县薛关镇村民张先生称，他的父母8月13日晚间推着人力车经过村口国道时，被镇政府杜姓公职人员驾车撞击身亡。

张姓男子指杜姓公职人员醉酒驾驶汽车，在夜间视线不良的情况下未开启灯光且超速行驶。

事故认定书则显示，张姓男子父母承担事故次要责任。张姓男子对此表示不认可，并提交书面复核申请。

蒲县公安局星期六（9月12日）在微信公众号通报证实，蒲县薛关镇杜姓政府工作人员醉酒驾驶、超速且夜间未开启车灯，在国道520线薛关村东口，与推人力车过路的张姓、郭姓夫妻相撞，郭姓当场死亡、张姓经医院全力抢救无效死亡。杜姓政府工作人员已被刑事拘留。

通报称，接报警后，蒲县公安局交通管理大队经现场勘查等调查工作，在8月22日作出交通事故责任认定，杜姓政府工作人员行为违反《道路交通安全法》《道路交通安全法实施条例》的相关规定承担主要责任；张姓、郭姓夫妻的行为违反《道路交通安全法》第六十二条有关规定承担次要责任。

根据《道路交通安全法》第六十二条，行人通过路口或者横过道路，应当走人行横道或者过街设施；通过有交通信号灯的人行横道，应当按照交通信号灯指示通行；通过没有交通信号灯、人行横道的路口，或者在没有过街设施的路段横过道路，应当在确认安全后通过。

蒲县公安局也证实，张姓、郭姓夫妻家属对道路交通事故认定书有异议，已向临汾市公安局交通管理支队提交书面复核申请。临汾市公安局交通管理支队已受理并启动复核程序，对现场勘查、检验鉴定、证据材料和原责任认定依据进行全面审查。

通报强调：“公安机关态度明确：醉酒驾驶严重危害公共安全，必须依法严肃处理；公职人员涉嫌违法犯罪的，不袒护、不降格、不拖延。我们将坚持以事实为依据、以法律为准绳，同步推进刑事办案与事故复核工作，复核结论将依法依规及时公开。”