中国媒体人刘虎的代理律师发文称，刘虎被取保候审约七个月后，公安将之解除，刘虎全面自由。

刘虎的代理律师周泽在“周泽拍案”微博写道，刘虎上星期四（9月10日）被成都公安解除取保候审。“这意味着今年初成都公安启动的对刘虎的刑事追诉已经结束，刘虎已无需受审。”

周泽也上传成都市公安局锦江区分局的解除取保候审决定书，显示现因案情变化，决定予以解除。这份文章未进一步提供关于案情变化的更多信息。

锦江区分局2月2日在微信公众号通报，刘虎和另一名自媒体人巫英蛟涉嫌诬告陷害罪和非法经营罪，被立案侦查，并被采取刑事强制措施。该局后来再通报，在同月14日对两人变更强制措施为取保候审。

刘虎被抓后，人们的目光聚焦在两人被带走前发布的一篇文章上。据圈内人士推测，这篇带有调查色彩的报道，大概率是两人被盯上的导火索。

这篇题为《曾逼死教授的四川县委书记，如今又把招商企业逼向破产？》的文章，1月29日发布在“法与情”公众号上，起初并没有激起什么水花，直到刘虎被抓，才引起舆论关注。

文章已经删除，根据网上流传的截图，内容指向中共成都市蒲江县县委书记在招商引资中的种种作为，还翻出了这名地方官员在担任成都市成华区区长期间，负责拆迁工作时的纠纷。

成都市联合调查组后来在2月14日发布关于网帖反映蒲江县有关项目招引建设问题调查情况的通报称，有自媒体公众号于1月29日发布网帖，反映蒲江县“蒲江璞臻·溪谷月子中心”招商项目建设及有关干部问题。

根据发布在“成都发布”微信公众号的通报，成都市成立由市纪委监委、市规划和自然资源局、市住建局、市城管委、市司法局等单位组成的联合调查组，对网帖反映问题开展调查核查。

通报称，网帖反映的蒲江县委蒲姓县委书记“逼死教授”问题不属实，网帖反映的时任蒲江县委蒋姓县委副书记滥用职权打压企业问题不属实。

财新网星期六（9月12日）报道刘虎被解除取保候审的新闻时说，目前巫英蛟尚未被解除取保候审，案件也还未撤案。