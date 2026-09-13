中国修订学校、医院、科研、文化宣传等事业单位领导人员管理办法，强调坚持党管干部、党管人才，突出领导人员政治要求。

据新华社报道，中共中央组织部分别会同中央宣传部、教育部、科技部、国家卫生健康委，修订印发《宣传思想文化系统事业单位领导人员管理办法》《高等学校领导人员管理办法》《中小学校领导人员管理办法》《科研事业单位领导人员管理办法》《公立医院领导人员管理办法》（以下简称“五个办法”）。

报道称，中共中央高度重视事业单位领导人员管理工作，十八大以来，中共总书记习近平对宣传思想文化、教育、科技、卫生健康等行业事业单位改革发展和干部队伍建设作出一系列重要论述和指示批示。

为落实习近平和中央部署要求，2015年中央办公厅印发《事业单位领导人员管理暂行规定》，2017年中央组织部分别会同相关行业主管部门起草印发“五个办法”，形成以暂行规定为统领、重点行业办法相配套的“1+5”制度体系，成为事业单位领导人员管理工作的基本制度遵循，在实践中发挥了重要作用。2022年中央办公厅修订印发《事业单位领导人员管理规定》，“五个办法”作为配套文件需要修订以与之衔接。

同时，近年来中央对相关行业作出的新部署新要求需要贯彻体现，事业单位领导人员管理中遇到的新问题也需要研究解决。为此，中央组织部会同相关行业主管部门对“五个办法”进行了修订。

报道称，这次修订，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平党建思想，认真落实党中央新部署新要求，落实深化事业单位改革有关精神，有机衔接近年来修订或制定出台的有关新政策新制度，总结吸收各地各部门实践中探索形成的好经验好做法，积极回应工作中出现的新情况新问题，遵循不同行业事业单位领导人员管理工作特点和规律，有针对性地完善相关政策举措。

新修订的“五个办法”，落实坚持和加强党的全面领导要求，强调坚持党管干部、党管人才，充分发挥党组织领导和把关作用，完善党的领导体制机制等；突出领导人员政治要求，将深刻领悟“两个确立”的决定性意义、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”作为领导人员任职的首要要求，强调做深做实政治素质考察、加强政治监督等；强化领导人员专业素养要求，根据不同行业实际和岗位需求，对具备相应的专业背景或专业工作经历等提出明确要求；体现树立和践行正确政绩观导向，在任期目标中强调打基础、利长远、求实效，完善考核评价内容，聚焦突出问题提出防范和纠治政绩观偏差要求等；着眼激发事业单位活力，强调加大正向激励力度、加强人文关怀等；落实从严管理要求，聚焦重点领域和关键环节进一步明确监督重点，结合行业实际细化推进能上能下的具体情形等。