中国国家主席习近平星期天（9月13日）就深化金砖合作，提议建设金砖国家特殊经济区伙伴关系，并说中国将率先建设金砖国家人工智能（AI）开源专区。

据中国央视新闻报道，习近平在印度新德里出席金砖国家领导人会晤第二阶段会议，并发表题讲话时说，全球南方国家要携手推进安全治理，共同应对传统和非传统安全威胁，完善全球气候治理，加快形成具有广泛共识的全球人工智能治理框架、让新兴技术照亮共同繁荣之路。

习近平也说，“大金砖”要打造创新孵化器，升级传统产业，发展新兴产业，布局未来产业。

他就深化金砖合作提出五项倡议，即人工智能开源普惠倡议、贸易投资便利化倡议、数字产业合作倡议、智能制造合作倡议，以及科技育才倡议。

习近平说，中国将率先建设金砖国家人工智能开源专区，支持大语言模型开发和应用合作，开展人工智能专题研修培训，构建人工智能开放生态。

在贸易投资便利化倡议方面，习近平说，中国提议建设金砖国家特殊经济区伙伴关系，设立智能门户，开展政策对接，打造开放发展新高地。中国将于明年举办金砖国家服务贸易论坛，培育经贸合作增长点。

他也说，中国愿协助金砖国家建设智能工厂，打造标准规范体系，共同推动制造业转型升级。

此外，习近平说，“十五五”（2026年至2030年）规划既是中国自身的发展蓝图，也是面向世界的合作清单。