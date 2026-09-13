香港特首李家超将于周三（9月16日）发布施政报告及香港第一个五年计划，他和团队届时穿戴的领带、丝巾及襟章，将显示科技创新、内联外通等元素。

据《明报》报道，李家超星期天（9月13日）在脸书发布影片，称届时将与团队戴上由香港高等教育科技学院（THEi）师生设计的领带、丝巾及襟章。

影片可见，领带及丝巾以绿色及白色相间为主，襟章则以蓝色为主。

李家超说，蓝色襟章写有“一五”，代表香港第一个五年规划，图案以“双正方”相叠，寓意香港汇聚社会资源及人才，深化高质量发展，巩固并提升整体经济实力同竞争力。

他又说，领带和丝巾的设计灵感，源自北部都会区的科技发展，象征引领香港开创国际创新科技新格局，凭借教育布局，广纳全球人才，构筑香港国际人才高地。

至于领带上的纹路，李家超说，是象征“内联外通”及“互联互通”，推动人才、教育与产业协同，驱动智慧引擎。

李家超称，非常欣赏师生的创意，期待带着他们对香港第一个五年规划的期望，为香港迈向繁荣五年新篇章做好准备。