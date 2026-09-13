中国河北一家医院的工作人员被指11年间收受商业贿赂46次，累计涉案金额1.84亿元（人民币，下同，3475万新元）。

中国国家医疗保障局星期天（9月13日）在官网公布医疗机构涉医药购销商业贿赂案时说，分析近三年医药购销领域商业贿赂案源信息，发现部分医疗机构内部教育管理宽松软，其工作人员收受失信企业商业贿赂次数较多、金额较大、持续时间较长。

国家医保局通报，继上海某科贸商行涉支架球囊行贿案公开曝光河北医科大学第二医院“每条支架收5000元回扣”后，仅2025年下半年，该院又涉及九件司法刑事判决。该医院工作人员先后收受商业贿赂46次，单次最大涉案金额1658万元，持续时间最长达11年，累计涉案金额1.84亿元。

根据通报，超过30家医药企业长期对该医院工作人员行贿，其中有11家企业涉及单位行贿罪。通报未进一步公布涉事工作人员的身份。

国家医保局指医药购销领域商业贿赂灰色利益盘根错节，并说一方面，非法药企用贿赂收买医师的处方权，用贿赂剥夺患者享受质优价宜医疗服务的合法权利，既刻意虚高报价，为行贿营造空间，又制造舆论贬低集采，刻意营造“高价才是好货”的标签来带节奏，为高价行贿药械进医院，受贿医师使用高价的行贿药械铺路。

另一方面，少数医疗机构内多人多次长期收受数十家医药企业贿赂，且受贿行为持续十多年。

国家医保局也说，已将上述案源信息通报至河北省医保局，作为对涉案企业开展价格招采信用评价和对相关定点医疗机构开展飞检的重要线索依据。