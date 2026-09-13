中国的一份报告显示，美国、中国位列全球太空基础设施评估前两名。

据中新社报道，“全球变化下的智慧城市与太空基础设施建设”专题论坛星期六（9月12日）举办，论坛上发布了《2026全球太空基础设施评估》报告。

报告设立生存系统、运载系统、通信系统、能源系统、法律法规、争端治理机制等软硬件指标，聚焦以星际联通为导向的太空基础设施，评价对象覆盖全球48个经济体。

报告显示，全球太空基础设施评估前10名依次是美国、中国、日本、俄罗斯、英国、德国、法国、印度、意大利、荷兰。硬实力方面，美国与中国处于领先位置，日本、俄罗斯、英国、印度具备竞争力；法国、美国、俄罗斯、意大利、中国等国的软实力领先。

根据报告，2035年之前，人类太空活动仍将以地月空间为主。2040年后，地球—火星空间开发可能成为现实，但短期内难以大规模进入行星际空间，地外空间将成为地缘政治与技术竞争的新竞技场。

报告由北京大学中外人文交流研究基地、浙江外国语学院城市国际化研究院、清华大学科技发展与治理研究中心、香港中文大学（深圳）公共政策学院等联合发布。