中国四川省成都市治理行驶过慢的“龟速车”，以提升道路交通效率。近期成都交警披露典型“龟速行驶”典型案例显示，在一条主道上，一辆汽车在200米内，先后被18辆车超越，车主被发现存在边刷手机边驾驶的新闻，受到处罚。

央视新闻星期天（9月13日）报道，很多人都知道超速违法，但却忽略了“开太慢”同样是违法行为。近期，成都交警公布了一起“龟速行驶”典型案例：成都一条主道上，一辆汽车在200米内，先后被18辆车超越。

民警在视频回溯时，发现该车驾驶员存在边开车边刷手机的行为，依法对其进行了处罚。

报道称，自2025年4月开始，四川成都交警上线了智慧系统专门治理“龟速车”，一旦车辆被超车次数过多，且车速排名靠后，系统便会自动锁定，并通过多种方式提醒驾驶员，同时还能核查驾驶员是否存在接打手机等行为。

据成都发布9月1日公布的数据，该系统运行以来，成都交警通过高、快速路的智慧交通LED诱导屏精准发布“龟速车”安全提示2万9000余次，对7000余辆常态龟速车驾驶员推送提示短信，已有300余名“龟速车”司机因分心驾驶被处罚。

常见的“龟速行驶”有两种，一是车辆行驶速度低于道路或车道最低限速值，如在高速公路上行驶时，车速低于最低限速每小时60公里；二是在多车道高速公路左侧快速车道行驶时，低于该车道最低限速规定。

报道引述中国公安部道路交通安全研究中心数据称，当车辆行驶速度每降低每小时10千米，道路通行能力下降约15%。