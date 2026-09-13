日本潮牌WEGO与曾卷入辱华风波的日本动漫《我的英雄学院》展开合作，并选定九一八事变纪念日为发售日期，引起中国方面的反弹后，WEGO决定终止联名合作企划。

WEGO中国分公司，即上海协行商贸有限公司，上星期五（9月11日）在微博发声明说，日本母公司WEGO在日本国内发布了与《我的英雄学院》相关的联名合作企划信息，“引发了大家的广泛关注与批评”。

声明称，本次联名合作企划由日本母公司WEGO在日本国内、面向日本市场策划并发布。“对于相关内容未能进行充分的慎重确认，我们对此深表歉意。”

中国分公司也说，日本母公司现已终止与《我的英雄学院》的联名合作企划，并已删除相关企划信息，并称：“我司始终高度重视中国消费者的感受，尊重中国社会的普遍共识和国民感情。针对本事项，我司已与日本母公司WEGO进行了充分协商。”

据《大河报》报道，WEGO在9月7日官宣，将与动漫《我的英雄学院》推出联名系列，发售日期定在9月18日。舆论于9月10日开始发酵，据报大量网友涌入品牌外网账号和淘宝直播间提出质疑。

“长安街知事”微信公众号提到，这一连载漫画在2020年出现了一名反派角色“志贺丸太”。“丸太”是侵华日军第七三一部队对人体实验受害者的侮辱性称呼，而“志贺”取自日本细菌学家志贺洁，也被用作“志贺杆菌”的命名。

观察者网也发文提到，随着舆论发酵，官方联合作者进一步道歉，并宣布将“志贺丸太”更名，并说这起事件造成的持续性影响一直没能退去，还波及其他作品。

日本长寿人气漫画《名侦探柯南》与《我的英雄学院》推出连串联乘（联名）活动，也引来中国网民不满。《柯南》中国版权代理商今年1月紧急发表声明，强调联动并无任何立场上的含义。