中国国家安全部部长陈一新在最新的署名文章中指出，人工智能（AI）具有六大风险，包括系统性影响政治安全环境、大规模泄密风险等。

《中国网信》杂志公众号星期天（9月13日）发布陈一新在该刊物的最新署名文章《全面筑牢人工智能安全屏障 推动人工智能健康有序发展》。

陈一新说，人工智能领域已成为全球科技竞争的主战场、大国战略博弈的新赛道，中国要加快构建人工智能安全风险防治体系，以高水平安全、高效能治理推动人工智能健康有序发展。

他在文中梳理了中共总书记习近平关于人工智能治理的系列重要论述，并指出中国不仅要看到机遇、抢占先机，也要充分认清人工智能发展带来的风险挑战。

他列举了人工智能发展带来的六大风险挑战，一是系统性影响政治安全环境，“各种敌对势力和别有用心之人滥用深度伪造音视频、AI生成图文、智能水军等生成式人工智能技术，低成本、批量化炮制政治谣言、传播有害信息、煽动对立情绪，对我实施舆论战、认知战，直接威胁我政治安全、制度安全、意识形态安全。”

二是颠覆性升级网络攻防态势。陈一新表示，AI大幅拉低实施网络攻击的技术门槛与成本投入，对中国关键信息基础设施带来严重风险隐患。

三是规模性放大窃密泄密风险。陈一新提到，“国内部分用户安全意识不足，使用境外人工智能产品处理敏感信息和向境外输出数据，造成境内数据大规模外泄”。

陈一新也不点名批评美国，称第四大风险是AI的垄断性加剧科技发展失衡。“有关国家利用在人工智能基础理论、模型架构、核心算力等方面积累的优势，以‘维护国家安全’之名，通过制定实体清单、实施技术管制、垄断行业标准、建立闭源生态等手段，严格限制相关国家引进前沿技术设备、提升科技创新能力，割裂全球人工智能产业链、供应链，加剧全球智能产业发展失衡。”

他提到的第五和第六大风险分别是结构性冲击社会治理体系，以及根本性变革军事斗争形态。

陈一新说，谁能通过算法实现更精细的感知、更精准的判断、更精确的打击，谁就能掌握战场主动权。“如美以伊冲突中，人工智能军事化应用催生情报智能融合、决策智能辅助、目标智能识别、实战智能支持、认知智能塑造，人工智能正在从战场‘辅助配角’变成‘关键角色’。”

陈一新提出，面对风险，中国要坚持党的全面领导、提升体系作战合力、强化风险感知预警，建立完善人工智能安全监管平台。

他说，要加强安全风险监测预警，深化对人工智能发展态势等重大问题的研究，科学研判新兴技术带来的潜在风险，准确把握相关规律、动向、趋势，及时堵塞漏洞隐患，定期发布安全风险防范指南，为行业企业、政府部门等各类主体提供指导。

此外，也要加大科技创新力度，加大对AI领域基础原理和算力晶片、开发框架、应用软件等关键核心技术的科研攻关，加快建立国家和地方数据资源池、“东数西算”协同网络等人工智能基础设施。

陈一新也提出，要完善法治保障体系、创新宣传动员形式，深化国际合作成效。