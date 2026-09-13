金砖11国在新德里峰会首日罕见地发表联合声明，呼吁各方在中东保持最大程度克制后，中俄印等领导人第二天聚焦探讨包容性全球增长。中国国家主席习近平星期天（9月13日）呼吁“大金砖”筑牢务实合作根基，维护产业链供应链稳定畅通，培育一体化大市场。

受访学者分析，金砖国家凝聚力增加，但组织内部仍有显著缺失。中印等主要成员国的战略竞争仍在持续，而中东国家虽然面临战火，但也主要把金砖组织视为经济外交机遇，而非西方安全体系的替代方案。

金砖国家（BRICS）领导人会晤星期天举行第二阶段会议。习近平在讲话中呼吁全球南方国家共同捍卫国际法治，维护主权平等、不干涉内政、和平解决争端等国际关系基本准则；高举多边主义旗帜，维护联合国权威和作用，推动世界贸易组织改革保持正确方向，提高发展中国家代表性和发言权。

习近平还要求全球南方国家携手推进安全治理，共同应对传统和非传统安全威胁，完善全球气候治理，加快形成具有广泛共识的全球人工智能治理框架。

印度总理莫迪讲话时呼吁，金砖国家制定解决方案的益处不应仅限于金砖国家，而应具备适应性和普惠性，以满足全球南方国家的需求。

俄罗斯总统则形容金砖国家是构建更公正、多极化世界秩序的一股强大推动力，敦促成员国探索如何结合各自经济体的竞争优势。

金砖国家早期由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成，目前扩大至十来个正式成员与约10个伙伴国，形成“大金砖合作”阵容台。此次受邀与会的还有作为外围对话国的亚细安轮值主席国菲律宾。莫迪星期天指出，金砖占全球人口半数、全球GDP的40%，以及逾25%的全球贸易。

南京大学国际关系学院院长朱锋观察到，与过去两年相比，习近平今年讲话中在两方面明确调整升级基调。“第一个强调金砖国家作为全球南方一个重要的声音和力量，要从包括安全、科技、市场、经济、商业、人文、国际机制和国际秩序的稳定等方面，多视角、全方位发挥金砖组织中各国之间的合作沟通，展示金砖担当的责任。”

朱锋向《联合早报》分析：“第二是强调金砖国家要进一步加大科技、智能、经济合作，加大商业市场和科技的合作，尤其在人工智能领域，加大相关有效规则的磋商和制定。”

此次金砖峰会召开之际，正值海湾地区战火重燃。美伊不仅相互袭击，伊朗支持的胡塞武装也通过袭击沙特阿拉伯，进一步扩大冲突范围。

不过，峰会星期六取得重要外交成果。尽管伊朗和阿联酋对美伊战争问题存在分歧，但金砖仍成功发布获这两名中东成员国支持的联合声明。

香港亚洲研究中心主任彭念受访时指出，金砖联合声明表明组织内部凝聚力增强，未来在地区重要问题可能采取更积极的姿态。这是相对较重大的变化，可能会因此与西方形成阵营对抗，“接下来可能西方对金砖的抨击应该会更激烈一些”。

彭念认为，金砖在中东问题上发表统一声明，加上中国明年担任轮值主席国，都对中小国家具有很大吸引力。“尤其是中东地区或小国，肯定会希望借助这个（金砖）来提供一层保护伞。”

新加坡南洋理工大学公共政策与全球事务副教授骆明辉则研判，目前海湾国家利益不同，对金砖的重视程度也不同。“总体来说，很多海湾国家并不把金砖国家视为一个安全机制，或作为西方安全体系的替代方案。它们更多是从经济和外交的角度来看待金砖组织。”

骆明辉相信，目前中东国家更多希望通过金砖获得市场准入、经济机会、更大的贸易，同时借此扩大外交空间。

朱锋也认为，金砖机制“不可能另起炉灶”，也不可能成为类似七国集团（G7）这种基于共同意识形态和商业利益、具有高度凝聚力的阵营。

他指出，尽管特朗普抛弃美国自由国际主义的外交政策传统 ，但美国单极体系并无实质变化。面对美国后退，中国目前希望与其他国家集体维护现行国际治理机制，推动国际秩序进一步向前稳定发展。

朱锋分析，金砖机制内部目前仍有缺陷，包括印度对中国的不满没有根本改变，“主要成员国之间的地缘战略竞争也很明显”，“整体凝聚力依然还处在多样化，甚至分散化的现实，不能对金砖机制带有任何过分的幻想”。