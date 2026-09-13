北京一场国际体能赛事引发争议。一名外籍选手在比赛过程中出现肠胃失禁，却未退赛，并最终夺冠。由于排泄物对赛道及比赛环境造成影响，事件随后引发舆论批评，部分网民质疑赛事方的卫生处置和现场管理。

据界面新闻、金融界等报道，本周六（9月12日）在北京国家速滑馆举行的HYROX北京站女子精英组比赛中，澳大利亚选手乔安娜（Joanna Wietrzyk）在比赛过程中发生肠胃失禁，但没有退赛，而是继续完成波比跳、跑步等项目，最终以大约1小时1分钟的成绩获得女子精英组第一。

HYROX是在冠病疫情后快速走红的室内混合体能耐力赛，赛制包括跑1公里、加1项功能性训练，循环八次。常见项目包括滑雪机、推雪橇、拉雪橇、波比跳远、划船机等。HYROX中国将它定位成普通健身者都能参加的竞技型赛事。

本次赛事的争议在于，参赛选手需要在同一片地毯、器械和地面上完成功能训练，做波比跳等训练时，身体和手会接触地面。一些参赛者和网友认为，失禁选手的排泄物会污染赛道和器材，后面的运动员仍要继续接触，影响了其他选手的卫生、安全和公平比赛环境。

还有观众指出，此前曾有中国选手因喝水时水溅到面部而被罚时两分钟，因此质疑赛事在不同情况下的判罚标准是否一致。

不过，也有另一派观点认为，该选手在极端身体状态下仍完成比赛，体现了竞技体育的毅力。“HYROX失禁女选手未被处罚”登上中国微博热搜。

乔安娜本人在社交媒体上简短表示，赢就是赢（a win is a win），并未回应更多。

赛事方HYROX中国周六发布官方声明称，事发后已经封闭隔离涉事区域，进行全面消杀，相关器械撤场处理，并表示赛事结束后会更换地毯、进行全场深度消杀。

但声明并未正面回应为何赛事不能暂停。

此外，HYROX中国近期已是第二次因为赛事管理问题陷入舆论争议。8月1日成都站时，乒乓球奥运冠军张继科参赛，官方直播解说曾调侃他“不如回家上综艺”等，引起争议；HYROX中国随后道歉，并与两名涉事解说解除合作。