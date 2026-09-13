（北京综合讯）苹果推出首款折叠机iPhone Duo，虽然中国市场预定在10月16日开放预购，但已掀起抢购潮。有“代购黄牛”贷款抢货，这款折叠机价格甚至被哄抬到9万9000元（人民币，下同，约1万8700新元）。

据苹果中国官网资料，iPhone Duo将于10月16日晚上8时接受预购，23日正式发售。256GB基本款建议售价是1万5999元，最高规格的2TB款则建议卖2万6499元。

据第一财经报道，不少商家在闲鱼等二手交易平台上线“首发代抢”服务，iPhone Duo加价空间在1000元至5000元。不少黄牛以“第一天拿到现货”招揽买家，部分消费者预约抢购的定金已炒至800元左右。

界面新闻采访的一名黄牛计划向银行贷款数百万元，认为只要抢到货源，利润远高于银行利息。他还计划招募兼职人员代拍，准备赚一笔。

产能受限带来的稀缺性，让“黄牛”有了加价空间。日经亚洲本月初引述供应链消息称，iPhone Duo截至8月的日产量仅有几百部，主因是折叠结构生产难度大。

手机产业分析师郭明錤预测，iPhone Duo第三季的组装出货量仅有50万至100万部。若消费者等待发货四至六个星期甚至更久，二手市场的溢价可能达到官方售价的50%至100%。

截至星期天（9月13日）晚，电商平台京东的苹果旗舰店，已有80多万人预约iPhone Duo。

Counterpoint Research在9月7日发布报告，预计苹果在进入折叠机市场的第一年，就取得25%出货量份额，超越华为的22%，排在全球第二；三星则以38%继续居首。