中国国家主席习近平在金砖峰会上宣布，中国将率先建设金砖国家人工智能开源专区。受访学者分析，中国发动这波科技魅力攻势，是希望通过金砖在人工智能领域扩大朋友圈，让更多国家接受中国的标准，在与美国的人工智能竞争中争夺主动与先机。

中美人工智能竞争去年以来持续加剧，中国企业目前提供世界领先的开源人工智能模型，可供用户修改底层代码，美国开发者则倾向闭源模型。

金砖国家（BRICS）领导人会晤星期天（9月13日）在新德里举行第二阶段会议，习近平在讲话中提出五项倡议，第一项是人工智能开源普惠倡议。

他说：“中方将率先建设金砖国家人工智能开源专区，支持大语言模型开发和应用合作，开展人工智能专题研修培训，构建人工智能开放生态。”

此前一天，习近平在第一阶段会议中也表示，欢迎金砖各国参与中国今年7月推动成立的世界人工智能合作组织（WAICO），同时呼吁金砖国家加强人工智能合作，鼓励开源开放、合作共享。

目前WAICO的参与方以全球南方国家为主。美国则在去年12月提出“硅和平”（Pax Silica）倡议，旨在保障人工智能与半导体供应链安全，签署方包括澳大利亚、日本、印度、英国等。

习近平预计在本月下旬访美，与美国总统特朗普举行今年的“习特二会”。人工智能治理很可能成为中美元首会谈的一部分。

香港亚洲研究中心主任彭念向《联合早报》分析，目前中美都想打造人工智能朋友圈，并在未来新一轮的国家间竞争中占据主导权。“谁吸引的伙伴越多，谁制定的标准接受的范围越广，谁就占据主动地位。中国显然在做这件事情，当然借助金砖峰会去进一步推动。”

彭念指出，中国既有资本实力，又愿意提供公共产品，“这对中小国家来说，吸引力就会进一步提升”；北京把更多国家纳入人工智能产业链，也很有助于未来在全球引领这项科技，“是（中国）必要的一步”。