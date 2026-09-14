中国外长王毅认为，中印两国领导人连续三年举行双边会晤，具有稳定区域、辐射全局的重要意义。

中国国家主席习近平星期六至星期天（9月12日至13日）赴印度新德里出席金砖国家领导人会晤。王毅是其中一位陪同习近平出访的官员。

中国外交部官网星期天公布，王毅向随行记者介绍此访情况时说，在新德里不到24小时的时间里，习近平密集出席近10场活动，同金砖国家领导人共商发展大计、共谋合作新篇，同印度总理莫迪深入会谈，为中印关系领航定向。

王毅说，在两国领导人战略引领下，中印关系逐渐走出低谷，从“再出发”实现“再提升”，合作清单不断拉长，贸易额续创新高，人文交流趋于活跃。

王毅强调，中印各自发展是彼此的机遇，中印合作的影响远超双边范畴，对全球南方乃至整个世界都非常重要。期待印度同中国相向而行，坚持做伙伴而不是对手，推动两国关系向前走，不停滞、不倒退，把边界问题置于双边关系的适当位置，让对话合作成为主流，加快实现各自发展振兴。

习近平星期天在金砖峰会上宣布，中国将率先建设金砖国家人工智能开源专区。王毅说，从全球人工智能治理倡议到成立世界人工智能合作组织，中国始终秉持开源开放、包容普惠的理念，致力于帮助全球南方国家提升能力、平等受益，避免在人工智能领域造成新的历史不公，让新兴技术照亮共同繁荣之路。

中国将在明年接任金砖主席国。