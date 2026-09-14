山东菏泽一烧烤店老板称，因实名举报入藏菏泽市博物馆的元青花杯失踪后，被五个部门约15次检查，已转行卖红薯。

据江西电视台《都市现场》、《南方都市报》报道，2010年9月，在菏泽市区发掘的元代沉船，随船出土110多件文物，总价值近10亿元（人民币，约1.9亿新元）。菏泽博物馆称古沉船发掘文物全部移交到该馆。

但菏泽当地的烧烤店老板张先生发现，中国央视播出的考古发掘画面，有一只半埋在泥土中的青花杯。但是这只青花杯却不在移交清单和馆藏目录里，张先生质疑文物遗失，并实名举报。

山东省文化和旅游厅（山东省文物局）星期天（9月13日）通报称，接到有关菏泽元代古沉船考古发掘“疑似存在文物遗失”的举报后，已经“立即开展核查督办”。目前，菏泽市已组建联合调查组。

官方通报称，举报人从视频中指出的那个疑似“失踪元青花杯”，经调阅交接档案、修复资料、询问相关人员以及组织文物鉴定后，初步认定为“青花瓷器残片”，但仍需进一步调查核实。

举报人张先生称，实名举报之后的两个多月，他经营的烧烤园被五个部门上门检查约15次，涉及市场监管、综合执法、农业农村、自然资源、消防等部门。烧烤园最终于9月7日停业。他在店门口改卖红薯。“从临沂山区拉来的山地红薯，口感比较好。” 暂未受到相关部门的检查。

当地自然资源部门则回应说，他们上门是因为有市民通过12345热线举报烧烤店涉嫌违建，至于举报人的动机并不清楚。