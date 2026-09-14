海底捞联合创办人、董事长兼首席执行官张勇的妻子舒萍突然出售约3.5亿美元（约4.5亿新元）股份后，公司股价急挫，也令市场开始关注还有哪些股票可能面临类似的减持压力。

海底捞并未说明此次减持的具体原因。不过，此次交易发生在中国于7月底开始对中国公民持有的离岸信托征税之后。

彭博社报道称，此举堵上了富裕家庭过去用于保护及传承财富的一项税务漏洞。相关资产持有人享有90天宽限期，可在10月22日前补缴税款而无需支付滞纳金。

报道引述上海正策律师事务所律师董毅智说：“企业主会把当前阶段视为一个难得的过渡期，因为目前的条件可能最为有利，因此会更有动力尽早处理税务义务，而不是拖到以后。”

这也让市场注意力转向其他由创始人控制的企业，包括李宁、小米集团和融创中国。根据彭博汇编的数据，这些公司的创始人大笔持股均通过离岸信托架构持有。不过，目前没有迹象显示这些公司的创始人计划进行类似减持。

这也意味着税务问题可能成为港股的又一项压力。香港许多大型上市公司仍由创始人控制，而且相当一部分股份往往通过离岸信托持有。恒生指数今年迄今下跌约3%，不仅基本错过人工智能硬件热潮，还受到消费疲弱及互联网公司盈利前景低迷拖累。

海底捞此次减持尤其受到关注，是因为舒萍的丈夫、公司首席执行官张勇数月前才增持公司股份，而其买入价格比舒萍此次出售价格高出20%以上。最新减持公告公布后的两个交易日内，海底捞股价累计下跌13%，触及2022年3月以来最低水平。

海底捞没有立即回应置评请求。公司在公告中称，此次股份出售是出于股东资金需求，不会对公司的业务或财务状况产生影响。

鉴于离岸信托在创始人控制的香港上市企业中相当普遍，一些投资者把海底捞此次减持视为未来可能出现更多类似交易的一个信号。

金融研究机构Dante Research创始人陈达说：“我认为以后会看到更多这样的情况。”

随着中国减少对土地出让收入的依赖，并更加依靠税收收入，他预计税务执法将进一步收紧。他说：“现在很多富裕企业家都开始提心吊胆了。”