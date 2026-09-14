针对有报道指中国实体在伊朗7月发动袭击前给予协助，造成三名美国军人在袭击中死亡，美国总统特朗普不予理会。

《华尔街日报》上星期五（9月11日）引述知情美国官员称，伊朗7月向约旦美军基地发动袭击前，获得中国实体提供基地卫星图像，最终有三名美国军人在袭击中身亡。

据路透社报道，特朗普星期天（9月13日）在专机“空军一号”受访时，未正面回应是否在本月与中国国家主席习近平会晤时谈起上述事件，反而将中美的监视行为画上等号。

他说：“我们基本做跟我们一样的事。当他们说中国在监视我们，我说你是对的，我们也监视他们。”

中美元首预计9月24日在美国会晤，但中国官方至今尚未证实相关会面。

特朗普星期天在结束爱尔兰访问行程返美时，重申与习近平关系良好。

路透社未能核实《华尔街日报》上述报道，报道称美国官员拒绝指明为伊朗提供卫星图像的中国实体身份，也未指控北京直接给予协助。

尽管美国对中国与伊朗关系密切感到沮丧，但特朗普上述回应看似与美国政府近期试图调降华府与北京紧张关系的态度一致。

此外，对于日媒报道称，美国若履行对台新军售案，习近平将取消本月下旬的“习特会”。对此，特朗普表示，他不担心习近平可能这么做。