在结束赴意大利出席论坛返台时，台湾副总统萧美琴说，她希望通过此行程明确表达，即使处境再艰难，台湾也将继续勇敢与世界同行。

萧美琴上星期五（9月11日）在外交部长林佳龙陪同下，赴意大利出席第二届文托泰内自由与民主论坛。中国大陆外交部同日对此回应时称，已向意大利和欧洲议会提出严正交涉，并批评民进党“台独”政客打着“民主”“自由”的幌子“倚外谋独”，此行为终归徒劳。

据台湾总统府官网消息，萧美琴星期一（9月14日）结束行程返台在桃园机场发表讲话时说，这次行程在出发前并没有对外公布，是为了考量尽量避免不必要的干扰，在确保安全的前提下，顺利抵达目的地。从台湾搭乘飞机、坐车与渡船，全程总共花了大约27个小时，在恶劣气候与海象中乘风破浪、一路前行。

萧美琴说，她在论坛对话中特别向与会的国际友人说明，台湾正承受日益升高的军事与灰色地带压力，但台湾跟欧洲朋友一样，坚持自由民主的生活方式，也致力维持区域的和平与繁荣。

此外，萧美琴指出，她在这次旅程中再次感受到国际社会对台湾的关心，并有越来越多好朋友们愿意了解台湾，倾听台湾的故事，并想透过这次出访，传达一个坚定的讯息，就是即使处境再艰难，台湾都将继续勇敢走出与世界同行的路。