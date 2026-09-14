中国国家卫生健康委主任雷海潮表示，将进一步营造生育友好环境，积极宣传婚育观，对不太正确的婚育观念进行引导和抵制。虽然中国近四年人口负增长，但他强调，人口大国基本面没有变。

雷海潮星期一（9月14日）在中国国新办举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上表示，中国人口总量是14.05亿，在世界上将长期处于人口大国地位。最近四年以来，人口出现负增长，但是人口大国的基本面是没有改变的。高等教育蓬勃发展，每年新入学的高校学生数都在1000万以上，能够为社会提供高素质的劳动力资源。

他说，近年来，新出生人口虽然有所下降，但是仍然维持在800万左右的数量级。对比其他发达国家、发展中国家，出生人口在这个水平的还是非常少的，所以未来仍然有比较充裕的劳动力资源。

雷海潮说，要进一步营造生育支持的友好环境，要继续推进托幼一体化发展，支持社区、用人单位举办托育服务机构，让居民能够就近、就便以相对可负担的价格获得托育服务支持。提高入托率，有效降低家庭生育养育教育成本。

雷海潮也说，要积极地宣传婚育观，“现在社会上也流行一些不太正确的、消极的婚育观，这些是我们要认真识别，并且要加以引导和抵制的。”

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雷海潮也提到，今年要在去年基础上新增1000家社区卫生服务中心和乡镇卫生院提供儿科诊疗服务。

他说，预计到年底，95%以上的乡镇卫生院、社区卫生服务中心可提供儿科诊疗服务。同时，已向基层医疗卫生机构下沉派驻3100名儿科医生。

联合国人口司数据显示，中国目前总和生育率大约为1.0，远低于人口世代更替水平约2.1。2025年，中国全年出生人口为792万人，同比下降17%。