中国国务院国有资产监督管理委员会在一场会议上，敦促国资央企统筹用好国内国际两个市场，优化海外投资布局。

据中国国务院国资委官网消息，中国国务院国资委党委上星期五（9月11日）召开扩大会议。

会议认为，国资央企要自觉把企业国际化经营放到国家对外开放大格局中谋划推进，统筹用好国内国际两个市场，优化海外投资布局，筑牢安全底线，进一步拓展技术、装备、标准合作，实现互利共赢、和平发展。

中国国务院国资委也呼吁，国资央企自觉把管党治党摆在全局突出位置、贯穿各项工作中；压紧压实各级责任链条，健全责任传导、督促检查、追责问责闭环机制，推动责任体系贯通到底；巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育成果，更好发挥党组织和党员在重大工程、重大项目和重要任务中的示范带动作用，打造高素质专业化干部人才队伍；加强党风廉政建设和反腐败工作，持续涵养风清气正的政治生态。

会议并强调，国资央企应从本次北海造船厂火灾事故中深刻汲取教训，深刻认识做好安全生产工作的极端重要性，以“时时放心不下”的责任感抓紧抓实安全生产工作。

延伸阅读 青岛造船厂外籍货轮起火致25死

一艘外籍货船上星期四（9月10日）上午11时15分许在中国船舶集团青岛北海造船有限公司检修时起火，造成25人死亡。明火在三个多小时后扑灭。

事故发生后，中国国家主席习近平表示高度重视，要求抓紧搜救失联人员，并尽快查明事故原因。

他也要求各地区各有关部门深刻汲取教训，深入排查整治各类火灾隐患，落实落细防范措施，坚决遏制重特大事故发生。