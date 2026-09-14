中国大量拥有名校博士、硕士研究生学位的毕业生选择成为中学教师。

据第一财经梳理，截至2024年，全国中小学专任教师中，博士研究生学历教师有5910人，硕士研究生学历教师有85万5634人，研究生学历合计超过86万人。

以广东名校深圳中学为例，学校公开介绍显示，目前有博士教师100余人，清华、北大毕业教师150余人，另有哈佛、麻省理工学院、牛津、剑桥等境外顶尖高校毕业教师100余人。

据深圳市人社部门转发的拟聘人员公示梳理，深圳中学2026年拟聘人员21人全部为研究生学历，其中五名博士、16名硕士；包括清华大学电气工程博士拟任高中数学教师、剑桥大学电气工程博士拟任高中物理教师等。

另据《南方日报》报道，江苏省苏州中学在招聘2025年应届高层次优秀毕业生时，最终录用了13人：其中 六人毕业于清华大学、四人毕业于北京大学，学历方面则是八名博士、五名硕士，没有一人是师范专业毕业。

第一财经引述厦门大学经济学系副教授丁长发分析，随着中国经济的发展，包括北上广深杭以及苏州、厦门在内的城市，十几年前就已经开始大量引进研究生到中小学任教，还有一些经济发达的中小城市、县城近年来通过较好的福利待遇，比如编制、安家费等也吸引了大量的研究生。

同时，在相关政策的支持之下，很多在职的中小学老师攻读教育学硕士、博士。大量的硕博士到中小学任教，对学校品牌、教学等的提升都有促进作用。