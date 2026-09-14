中国驻意大利新任大使侯悦履新
中国新任驻意大利兼驻圣马力诺大使侯悦（左四）当地时间上星期六（9月12日）抵达罗马履新。意大利外交与国际合作部礼宾司官员、驻意大利使馆以及常驻联合国粮农机构代表团主要外交官等赴机场迎接。 （中国驻意大利大使馆官网）
中国新任驻意大利兼圣马力诺大使侯悦上周履新时说，中国愿与意大利进一步巩固政治互信，拓展经贸往来。
据中国驻意大利大使馆官网消息，侯悦当地时间上星期六（9月12日）抵达罗马履新，在罗马菲乌米奇诺机场发表书面讲话时说，1970年建交以来，中意双边关系健康稳定发展，各领域合作成果丰硕。中方愿同意方共同落实两国领导人达成的重要共识，进一步巩固政治互信，拓展经贸往来，深化文化、教育、科技创新等领域合作，为两国人民不断带来新福祉，为世界和平稳定、繁荣发展贡献新力量。
她也说，今年是中国同圣马力诺建交55周年。两国秉持建交初心，相互尊重，平等相待，在经贸、文教、旅游等方面合作不断取得新进展，双边关系内涵更加丰富，树立了不同制度、不同文化国家和睦共处、合作共赢的典范。
公开资料显示，现年56岁的侯悦曾任中国外交部香港澳门台湾事务司副司长、司长等职，2023年1月任中国驻挪威大使，2026年离任。侯悦的空缺由中国外交部翻译司司长周景兴填补。周景兴9月5日抵达挪威履新。
此前担任中国驻意大利兼驻圣马力诺大使的贾桂德，在2025年11月离任，同年12月出任中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表、特命全权大使。