中国新任驻意大利兼圣马力诺大使侯悦上周履新时说，中国愿与意大利进一步巩固政治互信，拓展经贸往来。

据中国驻意大利大使馆官网消息，侯悦当地时间上星期六（9月12日）抵达罗马履新，在罗马菲乌米奇诺机场发表书面讲话时说，1970年建交以来，中意双边关系健康稳定发展，各领域合作成果丰硕。中方愿同意方共同落实两国领导人达成的重要共识，进一步巩固政治互信，拓展经贸往来，深化文化、教育、科技创新等领域合作，为两国人民不断带来新福祉，为世界和平稳定、繁荣发展贡献新力量。

她也说，今年是中国同圣马力诺建交55周年。两国秉持建交初心，相互尊重，平等相待，在经贸、文教、旅游等方面合作不断取得新进展，双边关系内涵更加丰富，树立了不同制度、不同文化国家和睦共处、合作共赢的典范。

公开资料显示，现年56岁的侯悦曾任中国外交部香港澳门台湾事务司副司长、司长等职，2023年1月任中国驻挪威大使，2026年离任。侯悦的空缺由中国外交部翻译司司长周景兴填补。周景兴9月5日抵达挪威履新。

此前担任中国驻意大利兼驻圣马力诺大使的贾桂德，在2025年11月离任，同年12月出任中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表、特命全权大使。