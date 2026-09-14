中国医保局披露，超过30家医药企业长期对河北医科大第二医院工作人员行贿，行贿时间长达11年。该院相关负责人表示，正在配合相关监管部门开展工作。

中国国家医保局星期天（9月13日）发布《医疗机构涉医药购销商业贿赂案》。

该文提到，仅2025年下半年，河北医科大学第二医院就涉及九件司法刑事判决。该医院工作人员先后收受商业贿赂46次，单次最大涉案金额1658万元（人民币，下同，313万6400新元），持续时间最长达11年，累计涉案金额1.84亿元。

其中河北祥恩医疗器械贸易有限公司、北京金凯惠医疗器械有限责任公司、河北明视医疗器械贸易有限公司、石家庄尚道轩医疗器械商贸有限公司等11家企业涉及单位行贿罪。

据披露，河北祥恩医疗器械贸易有限公司为了向河北医科大学第二医院销售价格虚高的医疗耗材，累计向该医院工作人员行贿2064万。

涉案医药产品30余种，以人工晶体、药物洗脱支架系统、快速交换球囊扩张导管、心脏起搏器和生物可吸收医用膜等医用耗材为主，累计贿赂金额约1.74亿元。

涉案药品10种，包括注射用萘普生钠、奥拉西坦注射液、注射用兰索拉唑和盐酸纳美芬注射液等，累计贿赂金额约1000万元。

官网资料显示，河北医科大学第二医院是一家三级甲等综合医院，创建于1918年。2025年，该院门急诊量328万8300人次，出院病人21万7300人次，完成各类手术11万5400余例。