美国人工智能公司Anthropic首席执行官呼吁放缓人工智能（AI）发展，以规避技术失控风险。中国《环球时报》评论，文章暗藏大量针对中国的遏制条款，实质上是一出AI领域的“冷战剧本”。

Anthropic首席执行官阿莫迪（Dario Amodei）上星期六（9月12日）在个人博客撰文，呼吁人们必须掌控前沿技术的发展节奏。这一倡议迅速得到特斯拉首席执行官马斯克、OpenAI首席执行官奥尔特曼等人的联合支持。

《环球时报》星期天（9月13日）发布快评称，表面看，这是着眼于全球AI安全的一次“理性发声”，可细读全文便能发现其中的猫腻：文章暗藏大量针对中国的遏制条款，实质上是一出AI领域的“冷战剧本”。

评论称，近年来AI技术飞速迭代的确带来了安全风险、伦理隐患、技术失控危机，这是全人类共同面临的全球性难题。可阿莫迪倡议的核心，完全背离了“科技共治”的初心，将技术问题政治化。这场“静悄悄的AI冷战”，虚伪且短视。

评论指，这场“冷战”的真正目的，是试图用技术壁垒、规则垄断遏制中国AI发展，护持华盛顿在前沿科技领域的垄断霸权，同时将中国排除在全球AI治理体系之外，本质上与华盛顿排斥中国的所谓“硅和平”倡议一脉相承。

评论也说，阿莫迪试图在“遏制中国”的同时谈论全球AI安全，既是完全错误的判断，也是根本无法实现的妄想。

文章称，作为全球AI生态中体量最大、开放程度最高的供给方之一，中国的AI能力早已不是一个可以被“排除在外”的变量。如果强行割裂全球AI产业链、创新链，将中国和中国企业排除在外，只会大幅提升全球AI发展的试错成本与失控隐患，这样的“控制节奏”本身已经丧失意义。