中国中小企业应收账款问题突出，中国国务院国资委财管运行局负责人裴仁佺表示，接下来，中央企业将积极筹措资金，确保及时支付账款。

中国国新办星期一（9月14日）举行政策例行吹风会，介绍加强中小企业汇款难问题治理有关工作情况。中国工信部、国务院国资委、市场监管总局和中国证监会有关负责人介绍情况并答记者问。

吹风会上，中国工信部副部长柯吉欣介绍，近日，经国务院常务会议审议通过，国务院办公厅印发并公布了《关于加强中小企业回款难问题治理有关工作的通知》（《通知》），提出四方面10条措施，针对造成中小企业回款难的堵点难点问题，要求健全行业账款支付规则；加强大型企业支付行为监管，规范管理非现金支付工具，强化资金传导效能和融资支持。

会上，中国国务院国资委财管运行局负责人裴仁佺说，《关于加强中小企业回款难问题治理有关工作的通知》对央企发挥表率作用提出专门要求。

他表示，接下来，中央企业将积极筹措资金，确保及时支付；今后更要把对中小企业现金支付作为一条“硬杠杠”坚持好，同时结合自身实际对大型企业保持合理现金支付比例，推动沿业务链条传导，并严格“票证”使用，严禁新开6个月以上“票证”。

裴仁佺说，将督促央企带头遵守所在行业领域规定，率先在合同中明确四项关键要素，率先响应并践行行业及时支付倡议等。

《通知》中也提出，对故意拉长账期的大型企业开展联合约谈整治；对滥用竞争优势地位的大型企业严格反不正当竞争执法；完善细化上市公司和大型企业等账款披露要求；发挥央企国企及时支付表率作用。

通知文件明确要求分行业明确合理账期，并引导大型企业把对中小企业的最长付款期限限制在60日内；还提出龙头企业践行“60日付现承诺”。

今年8月21日国务院常务会议也特别提出，要整治“大企业拖欠中小企业账款”，打通“连环清”链条，解决多角债。