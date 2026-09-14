台湾前立法院长王金平应邀担任国民党高雄市长参选人柯志恩竞选总部主委，并称高雄是自己的家乡，既然家乡有需要，定将“蹽落去”（义不容辞投入选战）。

柯志恩星期天（9月13日）在脸书发文，她四年前第一次到高雄参选市长，王金平一路给她支持和鼓励，也在很多关键时刻替她加油打气，让她铭记于心。于是，她与同党议员当天邀请王金平担任她竞选总部的主任委员。

柯志恩指出，过去王金平很少亲自担任其他候选人的竞选总部主委。这次因为高雄是他的家乡，也因为他始终心系高雄、关心这座城市的未来，所以愿意再次站出来，和他们并肩作战，一起为高雄打拼。

她表示，感谢王金平愿意接下这份重任，并将牢记王金平说的“那我就再撩落去”。

综合台湾《中国时报》和ETtoday新闻云报道，王金平说，高雄长期由民进党执政，虽然有一定成绩，也有不少问题，既然家乡有需要，“我愿意再撩落去”。

他称，现在如果能换一个人、换一个党执政，他相信高雄会更好，而柯志恩是他愿意再次“撩落去”的重要原因。

王金平也替柯志恩四年来的蹲点背书，认为她上次选完后持续留在高雄、熟悉地方建设与需求，如今再次投入选战，条件“绝对不输给别人”。

不过，王金平也未回避现实问题，并点出柯志恩目前最大弱点是资源相对薄弱，“不像民进党那样雄厚”，因此这一战更需要议员、地方组织及支持者同心协力。柯志恩则称为王金平为“最强舰长”。

王金平星期天同意破例接下竞总主委后，未来将由高雄白派大将、全台农会理事长萧汉俊担任总干事，前议长庄启旺出任总指挥，整合县区与市区，打造黄金“铁三角”阵容。

对于王金平出任柯志恩竞总主委，民进党高雄市长参选人赖瑞隆对此表示尊重，并称自己过去当立委时曾向王金平请益，获得对方不少鼓励和指教。

赖瑞隆也称，自己也已邀请高雄市长陈其迈担任竞选总部主委，并邀请前总统蔡英文出任竞总重要职务，争取赢得选战，延续陈其迈的市政发展方向，带领高雄迈向下个黄金十年。