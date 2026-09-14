美国AI巨头Anthropic首席执行官阿莫迪上周末呼吁前沿公司一致放慢开发人工智能（AI）步伐，争取时间制定安全标准。这番言论迅速获OpenAI首席执行官奥尔特曼、拥有xAI的美国首富马斯克等支持。中国外交部则表示，散播各种威胁叙事、搞对抗和恶意竞争，不符合任何一方利益。

阿莫迪星期六（9月12日）在个人博客撰文说，AI发展出更强的自我迭代能力，以及最近OpenAI智能体私自入侵Hugging Face的事件，让他对AI发展的速度和它们可能带来的祸害产生了担忧。

他写道：“我们必须放慢提升AI模型能力的步伐。尽管如此，进展看起来仍会很快，但我们必须明智地利用由此争取到的时间。”

OpenAI首席执行官奥尔特曼已承诺会采纳这个建议；拥有xAI的美国首富马斯克也表达了支持。

美国三大人工智能巨头一致支持放缓AI发展步伐后，美国总统特朗普为政府采取最低限度监管策略辩护，重申与中国竞争是关键所在。

特朗普星期天（13日）在爱尔兰被问及AI行业是否应放慢发展步伐时，指许多“非常消极的势力”正在制造舆论，炒作那些根本不会发生的事情。

《华尔街日报》引述特朗普星期天在爱尔兰对记者说：“我们可以设置安全护栏，可以采取这个那个措施，但我认为有许多负面力量正在炒作这个问题。而且他们提出的那些情况根本不会发生。”

特朗普重申，美国必须在发展AI方面跑赢中国，称“赢得AI者赢得天下”。

特朗普的这番表态，为科技界放缓AI发展的诉求打上了一个大大的问号。

中国外交部发言人郭嘉昆星期一（14日）在例行记者会上表示，人工智能的发展关乎全人类共同福祉，各方应该共同推动人工智能开放、包容、普惠、向善。

他认为，散播各种威胁叙事、搞对抗和恶意竞争，只会干扰人工智能全球治理进程，不符合任何一方利益。