中国大陆《国务院关于出境入境管理的规定》星期二（9月15日）施行。台湾官方忧心新规可能适用于台湾居民，并增加台商、高科技从业人员及持有敏感资料者的信息、商业和人身安全风险，星期一（14日）再度示警；同时表示台湾现阶段没有调高橙色旅游警示的规划，但在赴陆风险的不确定性下降前，暂不解除旅行社组团赴陆禁令。

中国国务院7月22日公布这项行政法规，并从9月15日起施行。新规明确，若中国公民违反出口管制、技术进出口管理等规定，可能危害国家产业或技术安全，有关部门有权决定不准其出境；同时，新规也强化了对出入境申请事由的查核。

自新规颁布以来，外界担忧中国大陆出境管控未来或进一步收紧。台北方面则忧心北京恐将新规适用于台湾居民，增加台湾民众赴陆的风险。

台湾政府的大陆委员会副主任委员沈有忠星期一出席相关座谈活动时称，中国大陆过去即会对被认定涉及国安风险的出入境人员进行盘查，并可能查验电子设备、限制出境、留置或关押；但新规把执行依据授予更多部门，初期可能出现标准不一。

他说，大陆基层官员可能“宁左勿右”，“宁可抓错了，再放，也不要该管的没管到”，使台湾民众面临“进得去、出不来”的风险。

沈有忠也点名在大陆台商与台企干部、半导体及高科技人员、基层公务员和特定宗教人士赴大陆前应审慎评估；若有必要前往，应先完成动态登录。

对于《联合早报》在问答环节询问，台湾是否因此调高赴陆旅游警示，以及新规会否影响台湾开放赴陆旅行团的评估，沈有忠则说，橙色警示原是因应中国大陆2024年公布的“惩独22条”，现阶段“并没有要提升、再往上做升级”的规划。

他也提到，在赴陆风险的不确定性下降前，“禁团令还没有打算要开放”。陆委会将同交通部观光署讨论组团管理，现阶段以辅导方式落实投保和行前登录。

同样出席活动的海峡交流基金会副秘书长黎宝文则在座谈时提到，新规须与《反间谍法》《数据安全法》《个人信息保护法》和《出口管制法》等一并观察。

他归纳电子资料查核、限制出境与法律不确定性、高风险地区管理、国家安全概念扩张四项风险，并提醒高科技、关键供应链及跨境投资人员，“风险跟身份没有关系，而是跟你持有的信息有关系”。

他建议台湾民众赴大陆要做好行前评估、信息安全管理和紧急联系三项准备。

这次新规条文并未直接提及台湾居民；但高雄科技大学科技法律研究所教授罗承宗指出，中国大陆《宪法》和《反分裂国家法》称台湾属于中国；《中国公民往来台湾地区管理办法》第二条也将台湾居民为定义“居住在台湾地区的中国公民”，因此当新规明确适用对象是中国公民时，不能假定台湾居民不在管制范围。

中国国务院台湾事务办公室此前则多次驳斥台湾官方的示警。

大陆国台办发言人朱凤莲8月19日曾强调，台湾民众赴陆“完全不需要担心”，新规为台湾民众营造更好的法治环境；另一位发言人陈斌华9月9日也说，规定保障包括台湾民众在内的所有出入境人员权益，并批评民进党政府阻挠两岸交流。

国台办并以今年上半年台湾民众赴陆285万人次、同比增长24.9%，反驳赴陆风险升高的说法。