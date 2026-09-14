针对一澳大利亚籍参赛运动员在赛道内突发身体异常状况并完赛，HYROX中国表示将推动总部增补“极端身体不适、赛场公共卫生风险”场景相关细则。

上周六（9月12日）在北京国家速滑馆举行的HYROX北京站女子精英组比赛中，澳大利亚选手乔安娜（Joanna Wietrzyk）在比赛过程中发生肠胃失禁，但没有退赛，而是继续完成波比跳、跑步等项目，最终以大约1小时1分钟的成绩获得女子精英组第一。

由于排泄物对赛道及比赛环境造成影响，事件随后引发舆论批评，部分网民质疑赛事方的卫生处置和现场管理。

针对争议，HYROX中国星期一（9月14日）再发布HYROX北京站情况补充说明与整改公告。

公告称，由于现行HYROX全球竞赛手册未对此类情况设置明确的判罚条例，当值裁判团队仅依据过往Elite15精英级别赛事经验进行临场判断，未能在第一时间介入处理，显示出赛事竞赛规则设置上存在的不足。

HYROX中国表示，事件发生后，赛事保障团队第一时间对涉事赛道及周边区域进行封闭、全面消杀处理，对相关运动器械、场地物料即刻全部撤除。当日赛事结束后，赛事保障团队进行了全场赛道地毯整体更换，并开展了第二次深度消杀，全面清除场地隐患，确保星期天（9月13日）的赛事正常、安全开展。

HYROX中国表示，针对本次暴露的管理问题，将进行系统的整改与优化。针对本次显现的赛事规则问题，HYROX中国已正式对接全球总部竞赛团队，提交专项规则优化提案。将积极推动总部增补“极端身体不适、赛场公共卫生风险”场景下，关于赛道管理、赛场干预、赛事暂停及成绩判定的相关细则。

该赛事方也承诺，在今后的HYROX赛事中，赛前对全场进行消毒杀菌工作，并聘请专业机构进行测试，公示测试结果。赛中每处运动器械配置消杀工作小组，在不同运动员使用的间歇期，进行消杀工作。