中国大陆出入境管理新规星期二（9月15日）开始实施，台湾官方提醒民众赴陆风险。

综合台湾《旺报》和Newtalk新闻网等报道，台湾政府的大陆委员会副主委沈有忠星期一（9月14日）在中华亚太菁英交流协会针对上述新规的风险与影响举办的座谈会上说，这部法律执行初期会有乱象，风险会变得特别高。

他称，许多基层官员可能会“宁可抓错再放，不要该抓的没抓到、该管的没管到”，台民众或须对这样的风险有自我保护的考量。

沈有忠列举三条需注意的新规，即大陆官方在核查出入境人员身份时可要求出示并解锁手机、Ipad或笔电接受翻查；对于违反出口管制、技术进出口管理等规定，可能危害国家产业安全、技术安全危害产业与技术安全，大陆官方有权不准出境；对依法决定不准出境人员，若可能影响国家安全、刑事案件侦查等情形，大陆官方可不告知当事人。

沈有忠指出，中国大陆出入境管理新规将在资讯安全、商业安全，以及人身安全等方面带来更不确定的风险。

台湾海基会副秘书长黎宝文呼吁台民众在赴陆应做好三项准备。第一，做好行前风险评估，赴陆前应了解中国大陆最新法律制度，以及台湾政府所发布的最新旅游安全信息，评估自身的工作内容以及所持有信息是否涉及中国大陆相关法律规范，把它纳入风险考量。

第二，做好信息安全管理，避免携带非必要的电子资料以及敏感文件赴陆，如果工作真有需要，也应事先确认内容是否有必要性或有其他替代方式，以降低信息外泄风险。

第三，建立紧急联系机制，在出发前到陆委会的动态登录网站进行登录，在赴陆期间如果遇到盘查、限制人身自由，甚至出境的突发状况，尽速跟海基会与政府单位联系，以在第一时间提供必要协助。

黎宝文强调，提出提醒并非希望台民众减少正常两岸交流，而是希望交流能够建立在充分了解风险且做好准备的基础之上。