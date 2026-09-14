中国已完成其美国大豆采购承诺的一半以上，在中国国家主席习近平即将访问华盛顿之际，为全球两大经济体之间的贸易关系带来利好消息。

彭博社星期一（9月14日）引述知情人士透露，中国国有贸易商上周订购了至少100万吨美国大豆。这使得本销售季中国采购美国大豆的总量接近1300万吨，超过华盛顿所称北京承诺截至2028年、每年采购2500万吨目标的一半。

这一目标是中美双方去年达成更广泛贸易休战协议的一部分。该协议推动农产品贸易流量回升。

特朗普第二任期去年初开始时，由于中美相互密集加征关税，双方农产品贸易一度基本陷入停滞。

在最新一轮采购之际，习近平和特朗普准备举行一场备受关注的贸易峰会，这将是两人今年第二次会晤，计划于9月下旬在美国举行。

白宫5月表示，除了大豆采购承诺外，中国还承诺购买至少170亿美元（216亿新元）的美国农产品，2026年的采购金额将按比例计算。

美国农业部上周报告称，逾60万吨美国大豆已售往中国，将于2026／2027销售年度交付。

随着市场对中国采购的乐观情绪为价格提供支撑，芝加哥大豆期货一度上涨0.6%，随后回吐部分涨幅。

Futures International大宗商品销售主管戴维斯（Joe Davis）表示，如要维持这波涨势，中国仍需继续采购。

从更长期来看，中美贸易前景仍笼罩着阴影。两国在其他问题上的紧张关系不断加剧，从人工智能（AI）领域的竞争到美国对台军售等议题均是如此。