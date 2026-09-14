据香港媒体报道，特区政府周三（9月16日)公布的新一份《施政报告》，将会再推“组合拳”措施鼓励港人生育，但不会与新加坡“斗（竞相）派钱”。受访学者认为，住房问题对港人生育意愿的影响最大，当局应该加强资助有子女的家庭入住公营房屋单位，才能提振香港持续多年疲乏的生育率。

特区行政长官李家超将于周三发表香港首个“五年规划”，及本届政府任内最后一份《施政报告》。一如往年，港媒过去几天已陆续披露两份报告的内容。其中，《星岛日报》周一报道，据悉在支援生育政策方面，港府较倾向透过住房、扣税及公共服务等方式，降低家庭实际开支，而非把所有支援变成现金，资源使用也较精准。特别是住屋，是年轻人组织家庭的重要考虑，不能照搬新加坡建立在组屋制度上的鼓励生育政策。

更难处理的是“时间贫穷”。报道引述消息人士指出，双职家庭即使收入尚可，若无人照顾幼儿、接送上下课，多生一名孩子仍可能意味其中一人减少工作甚至离开职场。当局近年不断加强托儿及课后照顾，正是把生育政策由“补钱”推向“补时间”。

报道指出，港府的新生婴儿奖励金推出三年，至今派出逾15亿港元（2.43亿新元），财政可持续性也是一大考虑。据悉，当局未来整体方向仍是沿着“多管齐下、精准施策”推进，重点并非与其他地方比较谁的支票银码较大，而是从家庭整个生育和养育过程，逐项减少障碍。

《明报》周一则报道，周三发表的首个五年规划，涉及范畴与今年发表的五年规划谘询文件相若。该谘询文件分六个部分，第一部分就是“加快北部都会区建设及推进其他地区空间规划”；其余五个部分包括“经济、金融和贸易”、“创新科技和产业发展”、“民生及社会发展”、“区域合作发展”、“文体旅协同发展、绿色生活及其他”。

报道指出，在加快北都建设方面，谘询文件提出以多元模式加快空间释出及开发，例如原址用地、“片区开发”、成立产业园公司、“按实补价”、直接批拨土地与招标并行等方法，提升土地开发效率及市场投资意愿。

知情者指出，为加快北都发展，吸引私人企业投资，港府需要采取措施削减建设成本，包括减少土地成本、简化各项发展程序以减少时间成本。除此之外，港府内部也在探讨减低人力成本是否可行。

香港中文大学通识学部讲师蔡思行接受《联合早报》访问时指出，港府上世纪70年代鼓励市民节育，“两个就够了”的宣传深入民心，以致少生育、不生育的观念成为香港社会过去数十年的主流观念。另外，香港居住成本高，在私人住宅市场购买一个适合三人家庭生活的单位，至少需要500万港元，不是普通打工族能够负担得起，这也影响了部分港人的生育意愿。

蔡思行认为，住房问题对香港生育率的影响最大。港府可以拨出一定数量的公共房屋单位，以先租后置或低于市价售卖的方式，给予有18岁以下的子女的家庭优先购买，越多子女能获得更多折扣或优先选楼的资格。“只有通过这种优惠政策，才能鼓励更多港人生育，在一定程度上提振香港持续多年疲乏的生育率。”