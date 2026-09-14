中国山东青岛一家造船厂上周四（9月10日）发生外籍货轮火灾事故，造成25人死亡、5人受伤。中国国务院成立由应急管理部牵头的调查组，对这起重大火灾事故提级调查。

据中新社报道，国务院事故调查组星期一（9月14日）下午召开第一次全体会议。国务院事故调查组全体成员，中共中央纪委国家监委、最高检察院有关部门负责人出席会议。

调查组由应急管理部牵头。参加调查组的其他部门包括外交部、工业和信息化部、公安部、交通运输部、国务院国资委、全国总工会、国家消防救援局、山东省政府。

国务院事故调查组组长、国务院安委会办公室副主任、应急管理部副部长宋元明主持星期一的会议，通报调查安排、提出工作要求。

会议强调，事故调查工作要尽快查明事故原因，全面查清企业、行业监管、属地管理责任，严肃追究责任。

同时，会议要求地方政府、有关部门和中央企业等深刻汲取教训，层层压实部门“三管三必须”（管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全）责任和企业主要负责人责任。

会议并要求深入排查整治各类火灾隐患，严查转包和违规分包行为，举一反三抓好危化、矿山、工贸、交通运输、建筑施工、特种设备等重点行业领域隐患排查整治，坚决防范遏制重特大事故。