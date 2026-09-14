中国外长王毅星期一（9月14日）应约同法国外长巴罗通电话，强调保护主义提升不了欧洲竞争力，中国的发展是欧盟的机遇而不是挑战，希望法国以务实理性态度推动欧盟同中国相向而行，更正确看待中国发展，为中欧关系稳定发挥积极影响。

据新华社报道，王毅在通话中表示，在两国元首战略引领下，中法关系总体保持稳定发展势头。当前国际形势变乱交织，中法作为安理会常任理事国，应加强战略沟通，共同应对风险挑战。

王毅表示，中国积极支持法国履职本月联合国安理会轮值主席国，期待巴黎推动安理会发挥应有作用。

在台湾问题上，王毅指出，“一个中国”原则是中国大陆和法国全面战略伙伴关系的政治基础，希望巴黎以实际行动恪守“一个中国”原则，不同台湾进行任何形式的官方往来，不向“台独”势力发出任何错误信号。

在谈到中欧关系时，王毅呼吁中欧坚持伙伴定位，坚持互利共赢，坚持相互开放，以建设性对话妥善解决当前经贸摩擦，避免升级对抗。

王毅认为，保护主义提升不了欧洲竞争力，反而会让消费者失去质优价美商品，推高通货膨胀，拖累绿色转型进程。

他并指出，中国是全球最大市场之一，中国的发展是欧盟的机遇而不是挑战。希望法国作为有战略眼光的大国，以务实理性态度推动布鲁塞尔同北京相向而行，更正确看待中国发展，为中欧关系稳定发挥积极影响。

新华社引述巴罗表示，法国总统马克龙去年访华以来，两国秉持交流交融的“都江堰精神”，求同存异，持续对话，两国关系总体保持发展势头。法国坚定奉行“一个中国”政策。欧中经贸关系当前经历困难和挑战，法国愿推动欧中通过建设性交流找到解决办法。

双方通话中还就伊朗局势、乌克兰危机等共同关心的问题交换意见。

王毅介绍中国原则立场，指出国家主席习近平就构建中东安全新架构提出四点倡议，为地区和平稳定提供了公共产品，发挥了建设性作用。

习近平提出的四点倡议，包括激发地区共同安全的内生动力、推进地区共同安全的综合治理、筑牢地区共同安全的发展根基，以及增强地区共同安全的国际协同。