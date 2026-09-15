中共中央政治局委员、外交部长王毅说，中国将尽最大努力继续搜救包括拉脱维亚公民在内的西藏泥石流外方失联人员。

据中新社报道，王毅星期一（9月14日）应约同拉脱维亚外长布拉泽通电话。

布拉泽说，33名拉脱维亚公民在尼泊尔和中国西藏自治区泥石流灾害中失联。灾害发生后，感谢中方所做通报和搜救工作以及对失联人员家属的诚挚慰问。拉方愿同中方加强沟通协作，共同做好后续工作。

王毅表示，尼泊尔一侧突发冰岩崩引发泥石流灾害，给中国西藏吉隆县造成重大人员伤亡和失联。拉脱维亚是失联人数最多的欧洲国家。面对这一突如其来的悲剧，谨再次向拉方特别是失联人员家属表示诚挚慰问。中方对中外人员一视同仁，全力以赴开展救助，将尽最大努力继续搜救拉方等外方失联人员，妥善做好后续处置。

据新华社英文版此前报道，截至9月5日傍晚6时，灾害在中方一侧造成43人死亡，另有519人失踪，包括23国的261名外国公民。部分遇难者的身份已确认，但迄今没有外国公民。为保护失联外国公民的隐私，相关人员的姓名和具体信息尚未公开，但已通过外交渠道告知有关国家驻华使领馆。