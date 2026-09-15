中国国防部长董军与老挝副总理兼国防部长坎良会谈时表示，中老命运与共，有着“同志加兄弟”的特殊友好。

据中新社报道，董军星期一（9月14日）在北京八一大楼同到访的坎良举行会谈。董军说，中老命运与共，有着“同志加兄弟”的特殊友好。双方坚决落实中国国家主席习近平同老挝国家主席通伦达成的重要共识，坚持以战略眼光推进交流合作。

董军称，今年6月，中老建立外交、国防、公安“3+3”战略对话机制，两军要用好这一平台，加强战略协作。

董军表示，愿与老挝进一步密切高层往来，推动各领域务实合作提质增效，打造更为紧密、更有内涵的两军关系，为构建新时代全天候中老命运共同体提供坚强支撑，携手维护地区稳定。

另据新华社报道，中老“和平列车-2026”人道主义医学救援联合演习星期一完成各项预定演练课目。

报道称，此次联演以“超强台风灾害国际人道主义医学救援”为课题，突出指挥筹划深度融合、灾害救援全链贯通、多域力量协同联动，设置三级指挥和四级救援体系。中老双方参演分队依托卫生列车、无人智能战救器材等装备，连贯展开现场搜救、伤员转运、卫生防疫、心理救援等实战课目。

此次联演的最大亮点，是首次在“和平列车”系列演习中成体系运用无人机、机器狗、无人车等无人智能设备，同步开展伤员搜寻、转运后送、应急物资投送等多维度保障任务。