中国中秋和国庆假期将至，已有超过50所高校宣布连休13天，一些企业也作出类似安排。

根据第一财经不完全统计，目前已有超过50所高校宣布中秋、国庆连休13天。同时，中国多地也有企业宣布连休13天。

报道提到，部分人群可以错峰出行，旅游市场的长线订单也明显增加。有分析称，弹性、错峰的假期安排既能缓解学生出行压力，也为文旅消费和家庭团聚创造了空间。

同程旅行机票预订数据显示，9月25日至9月30日之间出发的1200公里以上长线机票预订热度，较去年同期显著上升。

不过，出游需求升温并不意味着旅游消费同步回升。

今年“五一”假期，中国国内出游人数有所增长，但人均消费额较去年同期下降，显示消费者在当前经济环境下日趋理性与谨慎。

中国文化和旅游部5月7日公布的数据显示，5月1日至5日，中国国内出游3.25亿人次，同比增长3.6%，国内出游总花费1854.92亿元（人民币，下同，345亿新元），同比增长2.9%。

路透社根据中国官方数据计算，“五一”假期中国国内出游人均消费571元，低于去年的574.1元。