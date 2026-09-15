日本跨党派议员团访华，北京敦促日方修正错误。

据日本共同社报道，由日本自民党籍前法务副部长高村正大率领的跨党派团体“日中友好议员联盟”（议联）年轻议员代表团星期一（9月14日）在北京与中国人民对外友好协会会长杨万明举行会谈。

这是日本首相高市早苗去年11月在国会答辩发表“台湾有事”论后，导致日中关系恶化以来，议联首次派团访华。

访华团共有八名朝野议员，包括团长高村正大和前国土交通部长中野洋昌（中道改革联合籍）等。

中国人民对外友好协会星期一在官方微信公众号上介绍，会长杨万明在协会会见由日中友好议员联盟干事、日本自民党副干事长高村正大率领的日中友好议员联盟年轻议员代表团。

代表团由自民党、中道改革联合、日本维新会、国民民主党、日本共产党的众、参两院八名跨党派国会议员组成。双方就当前中日关系和民间交流等深入坦诚交换意见。

中方肯定日中议联为中日关系改善发展所作努力并指出，去年11月日本首相高市早苗的涉台错误言论，严重违背两国达成的严肃政治共识，严重破坏中日关系政治基础，严重损坏双方交流合作氛围。

协会强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，不容任何外部势力干涉。中国人民对高市首相涉台错误言行非常愤慨，日本国内和国际社会对此也有很多反对声音。日方无视中方严正立场，在历史、台湾等涉及中方核心利益问题上不断踩踏红线，持续破坏两国关系。

协会希望日中议联年轻议员会同日本对华友好组织和人士，推动日本各界充分认识高市早苗系列错误言行的严重危害性，树立正确认知，客观理性看待中国和中国发展，完整准确理解中国对日方针政策；敦促日方纠正错误，恪守中日四个政治文件原则和精神，为两国关系正常发展创造条件。

上月，日本在野党“中道改革联合”宣传委员长、众议员伊佐进一率团在北京与中共中央对外联络部副部长陆慷举行会谈。

这是自高市早苗在“台湾有事”论以来，首度有日本国会议员团访华并与中共高级官员会谈。陆慷呼吁日本朝野政党和政界人士激浊扬清，“推动日本当政者切实按照一个中国原则处理台湾问题，以实际行动为中日关系克服困难创造条件”。

此外，日本前外长岩屋毅率领的日本国际贸易促进协会（贸促会）代表团计划本月27日至30日造访北京，已进入最后协调阶段。相关人士称，岩屋毅等人正寻求与中国领导层会面。