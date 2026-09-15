中国市场对驴肉和阿胶的需求，正在巴基斯坦催生一个新兴的毛驴产业。

据彭博社报道，由于宗教信仰，巴基斯坦人并不食用驴肉，但驴肉在中国部分地区被视为美食。更重要的是，驴皮可用于制作阿胶，这是一种价格不菲的传统中药材。

阿胶由驴皮熬制、提取胶原蛋白制成，通常被用作补血中药治疗贫血，也用于增强免疫力和改善睡眠。此外，阿胶还被用于化妆品，并被认为具有抗衰老功效。

在瓜达尔附近经营屠宰场和加工厂的汉庚公司看好不断增长的海外需求，计划在未来数月内将每日屠宰量增至目前的四倍，达到800头。

汉庚公司首席执行官廖安迪（译名，Andy Liao）在伊斯兰堡接受采访时说，这项业务有望在六个月内每月带来约500万美元（约636万新元）的外汇收入，并在两年内增至每月700万美元。

延伸阅读 每年有600万头驴被屠宰用于阿胶生产

根据美国国会研究服务局2023年的一份报告，每年估计有230万至480万头驴被屠宰取皮，用于生产阿胶。

报告估计，2021年中国阿胶市场规模约为78亿美元。

中国对阿胶的需求持续增长，但制作阿胶所需的驴皮供应却日益减少。由于每年有数百万头驴被屠宰，中国驴的数量大幅下降，促使买家转向非洲等地寻找货源。

由于驴的数量急剧下降，非洲联盟2024年支持在全非洲范围内暂停为获取驴皮而屠宰驴只，并暂停相关出口。动物福利组织Brooke在2025年6月发布的一份报告中估计，如果全非洲范围内的驴皮贸易禁令得不到落实，到2040年，非洲驴的数量可能减半至约1400万头。

中国买家目前正寻找新的货源，包括巴基斯坦、巴西和澳大利亚。巴基斯坦此前也曾限制驴皮出口，此前当地有关部门发现，一些城市有商家将驴肉冒充牛肉和羊肉出售。

不过，根据巴基斯坦商务部的一份通知，这项限制在十年后解除，使巴基斯坦得以满足中国日益增长的需求。

巴基斯坦的驴数量持续增加，2025年已超过600万头，为廖安迪等企业家发展相关产业提供了机会。在巴基斯坦，驴传统上主要用于运输和农活。