中国官方最新数据显示，8月份新建住宅价格延续跌势，凸显持续多年的房地产市场低迷仍对经济构成拖累。

根据路透社基于中国国家统计局数据所作的计算，8月份新房价格环比下跌0.1%，跌幅与6月和7月相同。

同比来看，8月份新房价格下跌3.0%，跌幅较7月的3.2%收窄，为今年以来最小跌幅。

据中国国家统计局消息，8月份一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为上涨0.1%。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.1%，降幅与上月相同。

同比来看，一线城市新建商品住宅销售价格下降0.9%，降幅比上月收窄0.2个百分点。二、三线城市新建商品住宅销售价格分别下降2.7%和4.1%，降幅均收窄0.1个百分点。

路透社报道认为，房价持续疲软意味着，除非决策者出台强有力的刺激措施提振楼市，否则房地产市场将继续拖累经济，抑制国内消费，并给地方政府收入带来压力。

中国房地产市场长达五年的低迷抑制了内需，而官方正寄望通过提振内需来推动经济增长。这促使北京8月28日出台一系列重大政策调整，包括终结一度占据主导地位的预售模式。

彭博社报道称，这些调整出台得太晚，未能反映在8月份的数据中。分析师认为，这些措施要对需求产生实质性影响，可能还需要一段时间。